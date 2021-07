Es ist eine Tragödie, was da in der Eifel in einigen Orten geschehen ist. In Schuld etwa oder anderswo an der Ahr. Diese Ereignisse kann man nicht kommentieren, da bleibt nur die tiefe Betroffenheit und Anteilnahme. Aber so hilflos wir im konkreten Fall der Wucht der Elemente gegenüberstehen: Wir können viel tun, um Schlimmeres zu verhindern.

Das eine ist der Kampf gegen den Klimawandel. Nicht das einzelne Gewitter – aber die Häufigkeit und Stärke solcher Starkregen – die werden mit jedem Zehntel Grad höherer Temperatur wahrscheinlicher. Mehr Wärme bedeutet mehr Wasser in der Atmosphäre, das wieder runter muss. Und die starke Erwärmung der Arktis – die dadurch geringe Temperaturdifferenz zwischen Pol und Äquator – lässt die Höhenströmung, den Jetstream, schwächeln, der ansonsten die Hochs und Tiefs zügig weiterschiebt. Die bleiben dann an einem Ort – so wie Tief "Bernd" eben bei uns. Und laden alles Wasser an der gleichen Stelle ab. Der gleiche Effekt führt unter anderen Vorzeichen auch zu Dürre und Hitze, wie wir sie in den vergangenen Sommern erlebt haben – und da ist der Zusammenhang wissenschaftlich noch besser belegt.

Müssen den Wandel auch aushalten

Weil die Klimakrise die Sache eben verschärft, ist so wichtig, was die EU-Kommission gestern erst vorgeschlagen hat: konkrete Schritte, um den Verbrauch von Kohle, Öl und Gas runterzubringen. Und: wer immer jetzt auch aus Deutschland die Pläne der Kommission fleddern will, sollte Vizepräsident Frans Timmermans im Ohr haben, der gesagt hat, wer immer ein Stückchen aus unserem Paket rausnimmt, muss ein anderes reinlegen. Aber wir werden den Wandel nicht völlig aufhalten. Wir werden ihn zum Teil auch aushalten müssen.

In der Hochwassergefahrenkarte von Rheinland-Pfalz ist der Ort Schuld, den es jetzt so hart getroffen hat, als "mäßig" gefährdet eingestuft. Das ist kein Mangel. Das macht nur deutlich, dass es fast jeden treffen kann. Und deshalb müssten viel mehr Gemeinden noch Hochwassergefahrenanalysen machen. Das ist in Zukunft kein Luxus mehr – die Gefahr wächst durch den Klimawandel und da muss neu abgewogen werden. Und Hochwasserschutz war und ist immer Abwägungssache, das hat gerade der Leiter des Stuttgarter Tiefbauamts deutlich gemacht. Für Starkregen seien die Kanäle seiner Stadt nicht ausgelegt, das sei weder wirtschaftlich noch technisch machbar, sagt er. Es gibt viele Werkzeuge darüber hinaus: Hochwasserschutz in der Fläche, weniger Versiegelung, mehr Versickerung… Auch wir müssen uns an den Klimawandel anpassen, nicht nur die Anderen.

Aber am Ende bleibt die Tatsache: Das Ahrtal ist ein enges Flusstal mit felsigen Rändern. Der dünne Boden war bereits vor Tief Bernd vollgesogen – da konnte wohl nichts mehr die Fluten halten.