Das berichtet das Nachrichtenportal "The Pioneer". Nach den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums sollen in dem sogenannten Transpararenz-Verzeichnis sowohl Leistungen, Angebote und Qualität der rund 1.900 Kliniken aufgelistet sein als auch die personelle Ausstattung. In der Aufzählung sollen auch Komplikationen oder Todesfälle nicht unerwähnt bleiben. Mit dem neuen Verzeichnis will die Regierung den Patienten die Auswahl erleichtern und die Krankenhäuser zu einem Wettbewerb um die bestmögliche Qualität anregen. Der Gesetzentwurf wird derzeit innerhalb der Regierung abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.