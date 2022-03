Rede von Selenskyj im Bundestag am 17. März 2022 (picture alliance/dpa)

Im Nachhinein sei allen klar gewesen, das es nicht richtig gewesen sei, sofort zur Tagesordnung überzugehen, sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Die Zeit". Der ukrainische Präsident hatte in seiner Ansprache Kritik an der Bundesregierung im Umgang mit dem Kreml geübt und mehr militärische Hilfen gefordert. Scholz stellte abermals klar, dass seine Regierung einen kurzfristigen Importstopp für russische Energielieferungen weiterhin ablehne. Hunderttausende Arbeitsplätze stünden in Deutschland auf dem Spiel.

Zugleich kritisierte Scholz indirekt Alt-Bundespräsident Gauck, der argumentiert hatte, man könne aus Solidarität für die Freiheit auch einmal frieren. Dazu sagte Scholz, niemand spreche davon, im Winter mal einen dickeren Pulli anzuziehen. Vielmehr gehe es darum, dass Wohnungen, Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen und Schulen dann unter Umständen gar nicht mehr beheizt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.