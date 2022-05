Einwohner von Mariupol, die in einen Bus an einem Hilfsposten in der Nähe des Werks von Azowstal Iron and Steel Works einsteigen. (Alexey Kudenko/Sputnik/dpa)

Nach Angaben des Stadtrats gibt es allerdings Verzögerungen. So hätten die Busse nicht den vereinbarten Abholpunkt erreicht. Auch ein Berater des Bürgermeisters berichtete von Schwierigkeiten und korrigierte damit eigene Angaben, wonach einige Menschen die Stadt bereits verlassen hätten. Dabei soll es sich nicht nur um Zivilisten aus dem Stahlwerk Asowstal handeln, das von russischen Truppen belagert wird. Gestern hatten etwa 100 Menschen den Industriekomplex verlassen können. Es wird davon ausgegangen, dass sich dort neben Kämpfern noch Hunderte Zivilisten sowie zahlreiche verletzte Soldaten befinden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtete, die Menschen in Mariupol hätten Angst, in Busse zu steigen. Sie fürchteten, auf russisches Gebiet gebracht zu werden, sagte er einem griechischen Fernsehsender. UNO-Generalsekretär Guterres habe ihm aber versichert, dass die Menschen in Gebiete kämen, die von der Regierung kontrolliert würden. Nach ukrainischen Angaben setzt Russland seine Angriffe im Osten und Süden des Landes fort. Moskau meldete unter anderem den Abschuss eines ukrainischen Kampfjets.

