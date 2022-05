Nicht mehr Trainer in Wolfsburg: Florian Kohfeldt. (Carmen Jaspersen/dpa)

Der Verein erklärte, der Schritt sei einvernehmlich erfolgt. Es ist in Wolfsburg bereits der zweite Trainerwechsel in dieser Saison: Kohfeldt hatte im vergangenen Oktober den Niederländer Mark van Bommel abgelöst. Die Mannschaft hat in dieser Saison das Ziel einer Qualifikation für die europäischen Wettbewerb klar verfehlt.

