Fußball-Bundesliga

Der Fußball-Bundesligist hatte gestern mit 1:3 gegen Augsburg verloren. Wolfsburg gewann unter Kovac keines der letzten elf Liga-Spiele. In der Tabelle steht der Club auf Rang 14 und somit näher an der Abstiegszone als an den angepeilten internationalen Plätzen. Kovac war 2022 in Wolfsburg angetreten und besitzt einen Vertrag bis 2025.

Als mögliche Nachfolgekandidaten gelten unter anderem der derzeit vereinslose ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl (zuletzt FC Southampton) und Matthias Jaissle (Al-Ahli).

