Nach knapp vier Jahrzehnten im Modegeschäft bekommt Supermodel Naomi Campbell jetzt in London eine eigene Ausstellung. Das Victoria and Albert Museum zeigt ab dem 22. Juni etwa 100 der berühmtesten Designerstücke, die Campbell auf dem Laufsteg präsentiert hat - von Chanel und Dolce & Gabbana bis Versace, Yves Saint Laurent und Alexander McQueen. Die Ausstellung würdigt auch Campbells Einsatz für Gleichberechtigung in der Modeindustrie und ihre Unterstützung aufstrebender kreativer Talente.

Unter dem Titel "NAOMI: In Fashion" zeigt die Schau unter anderem Thierry Muglers von der Autobranche inspiriertes Korsett aus Plastik und Metall von 1989, das rosafarbene Valentino-Kleid mit Federumhang, das Campbell bei der Met-Gala 2019 trug, und Vivienne Westwoods schwindelerregend hohe Plateauschuhe, in denen das Model 1993 auf dem Catwalk stürzte. Die Schau soll bis April kommenden Jahres zu sehen sein.

Die heute 53-jährige Campbell sei eine der produktivsten und einflussreichsten Figuren der Gegenwartskultur, sagte die Modekuratorin des Museums, Sonnet Stanfill. Ein Teil der Ausstellung befasst sich mit Campbells persönlicher und beruflicher Beziehung zu dem verstorbenen tunesischstämmigen Designer Azzedine Alaïa, der dem jungen Model seine Wohnung und sein Atelier in Paris öffnete. Campbell inspirierte Alaïas Arbeit, während er ihre Karriere förderte.

Erstes schwarzes Cover-Model bei "Vogue France"

Campbell erklärte, sie habe sich durch die Bitte des Museums sehr geehrt gefühlt, ihr Leben mit Kleidern in einer Ausstellung würdigen zu dürfen. Die gebürtige Londonerin trat schon mit acht Jahren in Musikvideos mit Bob Marley und dem Culture Club auf. Mit 15 wurde die aufstrebende Tänzerin von einer Modelagentur angesprochen und binnen zwei Jahren stolzierte sie über die Laufstege in Paris und Mailand. 1988 war sie das erste schwarze Model, das auf dem Cover der "Vogue France" erschien.

