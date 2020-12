Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten in einer Videokonferenz über die Themen Digitalisierung, Energiewende und Rechtsextremismus.

Die Corona-Pandemie steht nicht im Mittelpunkt, auch Beschlüsse dazu sind nicht zu erwarten. Allerdings dürfte es um verschiedene Unstimmigkeiten in der Bekämpfung des Virus gehen. So hatte der Vorsitzende der Unions-Fraktion im Bundestag, Brinkhaus, den Widerspruch mehrerer Ministerpräsidenten erregt, als er eine stärkere finanzielle Beteiligung der Länder an den Pandemie-Kosten anmahnte. Außerdem wollen einige Bundesländer Hotelübernachtungen für Familienangehörige zu Weihnachten erlauben. Bundeskanzlerin Merkel kritisiert das.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.