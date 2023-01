Fall Tyre Nichols

Die Videoaufnahmen schockierten auch den US-Präsidenten Joe Biden. (AFP / HANDOUT)

Nach dem Tod eines 29-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee haben die Polizei und die Stadt ein Video zu dem Vorfall veröffentlicht. Die etwa einstündigen Aufnahmen der Körperkameras der Polizisten zeigen, wie die fünf Beamten mehrmals brutal auf den Afroamerikaner Tyre Nichols einschlagen und eintreten. Zudem setzten sie Tränengas und einen Elektroschocker ein. Zeitweise ist nur der Ton zu hören. Dabei schreit das 29-jährige Opfer nach seiner Mutter. Drei Tage nach dem Einsatz starb Tyre Nichols im Krankenhaus. Alle beteiligten Polizisten sind wie ihr Opfer ebenfalls Afroamerikaner. Sie wurden inzwischen festgenommen und wegen Mordes angeklagt.

US-Präsident Biden ruft zur Ruhe auf

Der Tod von Tyre Nichols am 7. Januar sorgt in den USA schon seit Wochen für Empörung. Nach der Veröffentlichung des Videos bereiten sich mehrere Städte auf Demonstrationen vor. US-Präsident Biden zeigte sich von den Aufnahmen entsetzt. Er rief zur Ruhe auf. Diejenigen, die Gerechtigkeit wollen, sollten nicht zu Gewalt oder Zerstörung greifen, betonte Biden.

In der Vergangenheit hatten derartige Übergriffe wiederholt heftige Proteste im ganzen Land ausgelöst. So führte die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch den weißen Polizisten Derek Chauvin im Mai 2020 zu landesweiten Demonstrationen und teils gewaltsamen Ausschreitungen. Nichols' Fall wird auch oft mit dem Angriff auf Rodney King verglichen. King war 1991 in Los Angeles brutal von der Polizei verprügelt worden. Anders als Nichols überlebte King jedoch schwer verletzt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.