Familienmitglieder zeigen ein Krankenhausfoto des verstorbenen Tyre Nichols. (dpa / AP / Gerald Herbert)

Die etwa einstündigen Aufnahmen der Körperkameras der Polizisten zeigen, wie die fünf Beamten mehrmals brutal auf den Afroamerikaner Tyre Nichols einschlagen und eintreten. Zudem setzten sie Tränengas und einen Elektroschocker ein. Alle Polizisten sind wie ihr Opfer ebenfalls Afroamerikaner. Sie wurden inzwischen festgenommen und wegen Mordes angeklagt.

Der Tod von Tyre Nichols am 7. Januar sorgt in den USA schon seit Wochen für Empörung. Nach der Veröffentlichung des Videos bereiten sich mehrere Städte auf Demonstrationen vor. US-Präsident Biden zeigte sich von den Aufnahmen entsetzt. Er rief zur Ruhe auf. In der Vergangenheit haben derartige Übergriffe wiederholt heftige Proteste im ganzen Land ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.