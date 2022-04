Gelbes Absperrband der Polizei (Symbolbild) (dpa / EPA/MICHAEL REYNOLDS )

Die Polizei in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan veröffentlichte mehrere Mitschnitte von dem Vorfall, der sich am 4. April ereignet hatte. Darauf ist ein weißer Polizist zu sehen, der einen 26-jährigen schwarzen Autofahrer anhält und wegen einer Unregelmäßigkeit am Nummernschild kontrolliert. Es folgt eine körperliche Auseinandersetzung, an dessen Ende der Polizist dem Mann von hinten in den Kopf schießt, während dieser unter ihm auf dem Boden liegt.

Der zuständige Polizeichef erklärte, nach bisherigen Erkenntnissen sei bei dem Opfer keine Waffe gefunden worden. Die Ermittlungen in dem Fall liefen noch.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.