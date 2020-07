Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei den älteren Menschen in Deutschland für deren Durchhaltevermögen in der Corona-Pandemie bedankt.

Merkel sagte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, trotz aller Härten habe sie bei vielen Älteren nicht Zorn, sondern häufig Verständnis für die notwendigen Kontaktbeschränkungen gefunden. Dafür gebühre den Menschen Dank. Ihr sei bewusst, dass der Alltag für Viele noch schwieriger und einsamer geworden sei. Merkel verwies dabei auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft und betonte, in der Krise hätten sich viele Initiativen neu gegründet, bei denen junge Menschen der älteren Generation geholfen hätten. Dieses Engagement gelte es für die Tage nach der Pandemie zu bewahren.