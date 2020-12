Bundeskanzlerin Merkel hat den Einsatzkräften im Ausland für ihr Engagement gedankt.

Sie seien mit ihrer Arbeit Botschafter für Freiheit und Demokratie, sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Darüber hinaus habe die Corona-Pandemie zu erheblichen Zusatzbelastungen geführt. Frauen und Männer, die sich fernab der Heimat für die Sicherheit in Deutschland einsetzten, wüssten, was es heiße, wenn der Kontakt zu den Liebsten eingeschränkt sei.



Fachkräfte aus Deutschland - etwa von Polizei, Bundeswehr oder zivilen Organisationen - sind in vielen Ländern der Welt im Einsatz, um zu beraten, Friedensprozesse zu begleiten oder Personal im Ausland auszubilden. So ist beispielsweise die Bundeswehr mit mehreren Tausend Soldaten an Missionen der Europäischen Union, der Vereinten Nationen und der Nato beteiligt. Einsatzorte sind derzeit unter anderen Mali, Libyen, der Libanon, Afghanistan sowie Seegebiete im Mittelmeer.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.