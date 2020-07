Das Gipfelgespräch zwischen Serbien und dem Kosovo hat im Konflikt der beiden Länder keine Lösung erbracht.

An der Videokonferenz nahmen der serbische Präsident Vucic, der kosovarische Regierungschef Hoti sowie Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron teil. Aus dem Elysée-Palast in Paris hieß es danach, die Lage sei "sehr schwierig".



Allerdings wurden nach übereinstimmenden Agenturberichten weitere Gespräche vereinbart. Am Sonntag wollen Vucic und Hoti nochmals per Videoschalte beraten. Am Donnerstag darauf soll es ein persönliches Treffen in Brüssel geben.



Serbien erkennt die im Jahr 2008 ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo bis heute nicht an. Die EU macht genau das aber zur Bedingung für einen Beitritt des Landes zur Europäischen Union.