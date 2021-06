Russland und China haben ihren Freundschaftsvertrag verlängert und als wichtige strategische Kooperation bezeichnet.

Das Abkommen gelte ab Februar 2022 für weitere fünf Jahre, erklärten der russische Präsident Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping nach einer gemeinsamen Videokonferenz. Beide betonten die - Zitat - stabilisierende Rolle ihrer Zusammenarbeit angesichts weltweiter Turbulenzen.



Die zwei Staaten hatten sich zuletzt immer häufiger ihre gegenseitige Unterstützung zugesichert. Zudem kündigten sie eine verstärkte Zusammenarbeit unter anderem in der Wirtschaft und der Raumfahrtindustrie an. Die Annäherung erfolgte vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in den Beziehungen beider Länder zu den USA.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.