Die EU-Außenminister schließen sich heute per Videokonferenz mit US-Außenminister Pompeo zusammen.

Schwerpunkt der Gespräche sind die transatlantischen Beziehungen und Meinungsverschiedenheiten zwischen der EU und den USA. Die politischen und wirtschaftlichen Spannungen mit China beispielweise bewertet die US-Regierung grundlegend anders als die Europäische Union. Die USA setzen auf einen harten Kurs mit Strafzöllen, um China dazu zu bewegen, sich an internationale Spielregeln im Handel zu halten. Die EU strebt dagegen eine internationale Verhandlungslösung über die Welthandelsorganisation an.



Weiteres zentrales Thema des Austauschs zwischen den EU-Außenministern und US-Minister Pompeo ist die Lage in Nahost. Die USA unterstützen die von der israelischen Regierung geplante Annexion von Teilen des Westjordanlandes. Die EU sieht darin eine Gefährdung der Zwei-Staaten-Lösung, die auf einen eigenen Palästinenserstaat zielt.