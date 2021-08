Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen sowie Vertreter der Europäischen Union wollen heute bei einem Sondergipfel über die Situation in Afghanistan beraten.

Teilnehmen sollen auch die Generalsekretäre der Nato und der Vereinten Nationen. Auf dem Programm der Videokonferenz stehen sowohl die Evakuierungseinsätze als auch die langfristige Entwicklung des Landes. Eine große Rolle dürfte die Frage spielen, ob die Evakuierungsflüge über den 31. August hinaus fortgesetzt werden können. Das US-Verteidigungsministerium hatte erklärt, man wolle den Einsatz am Flughafen der Hauptstadt Kabul bis Ende August abschließen. Ein Pentagon-Sprecher sagte in Washington, derzeit seien alle Kräfte auf dieses Ziel konzentriert. Zuletzt hatten sich Großbritannien, Deutschland und Frankreich für eine Verlängerung der Evakuierungseinsätze ausgesprochen. Die Taliban lehnen dies ab. Die für den 31. August festgesetzte Frist sei eine rote Linie, sagte ein Sprecher. Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 3.650 Menschen aus Kabul evakuiert.



Heute will sich auch der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in einer Sondersitzung mit der Lage in Afghanistan beschäftigen.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.