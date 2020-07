Einen Tag nach der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft berät Bundeskanzlerin Merkel heute mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen über das Arbeitsprogramm.

An der Videokonferenz nimmt am Vormittag unter anderem auch der Außenbeauftragte Borrell teil. Zentrales Thema ist die Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer schweren wirtschaftlichen Folgen. Dazu sollen möglichst noch in diesem Monat der nächste siebenjährige EU-Haushaltsplan und ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vereinbart werden. Deutschland hat die Präsidentschaft bis zum Jahresende innne.