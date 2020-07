Einen Tag nach der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft berät Bundeskanzlerin Merkel heute mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen über das Arbeitsprogramm.

An der Videokonferenz nimmt am Vormittag auch der Außenbeauftragte Borrell teil. Zentrales Thema ist die Überwindung der Corona-Pandemie und ihrer schweren wirtschaftlichen Folgen. Dazu sollen möglichst noch in diesem Monat der nächste siebenjährige EU-Haushaltsplan und ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vereinbart werden. Deutschland hat die Präsidentschaft bis zum Jahresende inne.



Die Bundesregierung erhält damit Einfluss auf Themenschwerpunkte und Zeitpläne für Beschlussfassungen. Deutsche Minister werden zudem die regelmäßigen Treffen mit ihren Ressortkollegen aus den anderen 26 EU-Ländern leiten.