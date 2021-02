Bundeskanzlerin Merkel hat in einer Videokonferenz den türkischen Präsidenten Erdogan aufgefordert, den Streit mit Griechenland über die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer im Dialog zu lösen.

Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, Merkel habe in diesem Zusammenhang die jüngsten positiven Entwicklungen in dem Konflikt begrüßt. Zugleich habe sie von Erdogan weitere Fortschritte in den strittigen Fragen gefordert und dabei auf die Bedeutung konstruktiver Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei verwiesen. - Griechenland und die Türkei hatten im Januar nach fünf Jahren Pause wieder Verhandlungen über die Erdgasvorkommen aufgenommen. Sowohl Griechenland und Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete. Zeitweise hatten beide Seiten ihre Forderungen durch die Entsendung von Kriegsschiffen untermauert.

