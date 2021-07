Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben mit Chinas Staatschef Xi telefoniert.

Wie das Kanzleramt in Berlin mitteilte, ging es in dem Gespräch über die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China. Zudem sei über den internationalen Handel, Klimaschutz und Biodiversität gesprochen worden. Die Kanzlerin und Macron hätten für weitere Anpassungen bei kurzfristigen CO2-Einsparzielen geworben. In dem Telefonat seien auch die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie die globale Impfstoffversorgung angesprochen worden. Aus Peking hieß es, Präsident Xi habe eine engere Zusammenarbeit angeregt, um globale Probleme besser zu lösen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.