Serbien und das Kosovo treten nach mehr als anderthalb Jahren wieder in einen direkten Dialog.

Unter Vermittlung der EU nehmen Serbiens Präsident Vucic und der Regierungschef des Kosovo, Hoti, heute an einer Videokonferenz teil. Sie war am Freitag von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron vorbereitet worden.



Es geht um die politischen Beziehungen zueinander, seit das Kosovo sich 2008 von Serbien losgelöst hat. Die serbische Regierung erkennt die Souveränität des Kosovo nicht an. Die Europäische Union macht dies jedoch zur Bedingung für einen Beitritt des Kosovo zur EU. Mehr als 100 Länder haben die ehemalige serbische Region inzwischen als souveränen Staat anerkannt.



Trotz des angestrebten Beitritts zur Europäischen Union haben fünf EU-Länder das Kosovo bislang nicht als eigenständig eingestuft, nämlich Griechenland, Rumänien, Spanien, die Republik Zypern und die Slowakei.