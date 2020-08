China hat das Vorgehen der US-Regierung gegen Tiktok kritisiert.

Ein Außenamtssprecher in Peking bezeichnete die Ankündigung von Präsident Trump, die chinesische Videoplattform in den USA zu verbieten, als "Einschüchterung". Die Handlungen Washingtons verstießen gegen die Grundsätze der Marktwirtschaft und die Regeln der Welthandelsorganisation.



Trump hatte am Freitag eine Verbannung Tiktoks vom US-Markt angedroht. Microsoft erklärte daraufhin am Sonntag, bereits laufende Gespräche mit dem Eigentümerkonzern Bytedance für eine mögliche Übernahme von Tiktok sollten bis zum 15. September abgeschlossen werden. Sollte der Verkauf bis dahin nicht vereinbart sein, soll nach den Worten Trumps das Verbot erfolgen.