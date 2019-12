Der chinesische Betreiber der Internetplattform TikTok hat diskriminierende Moderationsregeln eingeräumt.

Die Plattform hatte nach Recherchen der Organisation "Netzpolitik.org" TikTok-Moderatoren angewiesen, Videos von Menschen mit Behinderungen zu markieren und nicht allen Nutzern bereitzustellen. Das Unternehmen begründete den Schritt damit, Nutzer vor Mobbing zu schützen. Allerdings habe man bei der Umsetzung Fehler gemacht, die mittlerweile geändert worden seien. Laut "Netzpolitik.org" landeten auch homosexuelle und übergewichtige Menschen auf einer Liste für Nutzer, deren Videos grundsätzlich als Mobbing-Risiko betrachtet und in der Reichweite gedeckelt wurden.



Auch die Tagesschau sei mit ihrem Angebot für Nutzer in China nicht zu sehen, berichtet das Medienmagazin Zapp. Der Grund: In der Volksrepublik betreibe TikTok die App namens "Douyin". Diese sehe TikTok sehr ähnlich, sei inhaltlich aber verschieden. Auf der Suche nach dem Stichwort "Uiguren" würden etwa nur folkloristische Videos gezeigt.



TikTok gehört zum chinesischen Technologieunternehmen Bytedance.

Immer wieder wurden Bedenken laut, dass politische Inhalte gefiltert werden. Zuletzt war die App kritisiert worden, weil dort kaum Aufnahmen der Proteste in Hongkong zu sehen gewesen seien. Die Firma wies den Vorwurf einer Zensur indes zurück.