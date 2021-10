Die Videoplattform Youtube hat erneut Videos der umstrittenen Aktion #allesaufdentisch gelöscht.

Es gehe um zwei Videos, bestätigte ein YouTube-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Als Grund wurde ein Verstoß gegen eine Richtlinie des Unternehmens angegeben, in der es um Missinformation zur Corona-Pandemie geht. Damit sind derzeit insgesamt vier Videos der Aktion gelöscht. Youtube hatte vor Tagen bereits drei Clips gelöscht, eines davon aber nach einer erneuten Prüfung wieder hochgeladen.



Die Internetaktion #allesaufdentisch, an der sich unter anderen Schauspieler Volker Bruch beteiligte, begann Ende September. In vielen Videos werden unter anderem die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung darüber kritisiert. Kritiker werfen den Macherinnen und Machern vor, verschwörungsideologische Erzählungen zu bedienen.



Lesen Sie zu diesem Thema auch einen Beitrag der Sendung @mediasres.

