Die Videoplattform Youtube hat erneut Videos der umstrittenen Internet-Aktion "#allesaufdentisch" gelöscht.

Es gehe um zwei Videos, bestätigte ein YouTube-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Als Grund gab er Verstöße gegen eine Richtlinie des Unternehmens an, die Missinformation zur Corona-Pandemie untersagt. Damit können derzeit insgesamt vier Videos der Aktion nicht auf Youtube gezeigt werden. Die Plattform hatte vor Tagen bereits drei Clips gelöscht, einen davon aber nach einer erneuten Prüfung wieder hochgeladen. Am Montag entschied dann das Kölner Landgericht, dass zwei der Videos nicht hätten gelöscht werden dürfen.



Die Internetaktion unter anderem mit Beteiligung der Schauspieler Volker Bruch und Wotan Wilke Möhring begann Ende September. In vielen Videos wird Kritik unter anderem an den Corona-Maßnahmen und der medialen Berichterstattung geäußert. Kritiker werfen "Alles auf den Tisch" vor, verschwörungsideologische Erzählungen zu bedienen.

