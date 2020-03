Die Außenminister der G7-Staaten werden bei ihrer Videokonferenz heute voraussichtlich keine gemeinsame Erklärung zur Corona-Pandemie beschließen.

Nach Medienberichten ist es in Vorgesprächen nicht gelungen, unter den sieben führenden westlichen Industriestaaten eine Einigung zu erzielen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wird unter anderem darüber gestritten, ob das Coronavirus "Wuhanvirus" genannt werden darf - nach der chinesischen Stadt, in der es zum ersten Mal entdeckt wurde. US-Präsident Trump verwendet den Begriff ungeachtet der Kritik aus China schon länger, nun war er auch im Entwurf für den G7-Abschlusstext enthalten.



Die G7-Außenminister wollten ursprünglich zu ihrem jährlichen Treffen in Pittsburgh zusammenkommen. Nun findet eine vierstündige Videokonferenz statt. Themen neben der Pandemie sind voraussichtlich die Konflikte in Syrien, Libyen und Afghanistan sowie der Atomstreit mit dem Iran und die Beziehungen zu Russland und China.



Bereits jetzt steht fest, dass auch der für Juni geplante G7-Gipfel mit Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel als Videokonferenz stattfindet. Er sollte eigentlich in Camp David, dem Landsitz des US-Präsidenten stattfinden.



Zu der "Gruppe der Sieben" gehören neben den USA Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.