Ein G20-Sondergipfel befasst sich mit der Krise in Afghanistan.

Die Vertreter der wichtigsten Industrienationen schlossen sich am Nachmittag zu einer Videoschalte zusammen, wie die italienischen Gastgeber mitteilten. Zu den zentralen Punkten der Gespräche gehörten humanitäre Hilfen, der Kampf gegen Terrorismus und die Freiheiten der Afghanen sowie offene Grenzen, hieß es. Die EU sagte humanitäre Hilfen in Höhe von einer Milliarde Euro zu. Zuvor hatte UNO-Generalsekretär Guterres die Weltgemeinschaft zu verstärkter finanzieller Hilfe für die Bevölkerung in Afghanistan aufgefordert. Ohne Unterstützung von außen drohe der Wirtschaft der Kollaps, erklärte Guterres. - In Doha kamen indes Vertreter der Taliban mit einer Delegation der Europäischen Union zusammen. Eine EU-Sprecherin erklärte, bei dem Treffen solle es um die freie Ausreise von Menschen aus Afghanistan und um den Zugang zu humanitärer Hilfe gehen. Weitere Themen seien die Achtung von Frauenrechten und Sicherheitsfragen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.