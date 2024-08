Wetter

Viel Sonne, 23 bis 36 Grad

Das Wetter: Viel Sonnenschein, nachmittags und abends in Alpennähe im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb einzelne teils starke Gewitter, örtlich Unwetter. Im Nordosten und an der Nordsee zwischen 22 und 28 Grad, sonst 28 und 36 Grad. Auch morgen zunächst sonnig. Später in der Südwesthälfte Gewitter, teils mit Starkregen. 30 bis 37 Grad.

12.08.2024