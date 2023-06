Wetter

Viel Sonne bei 23 bis 31 Grad

Das Wetter: Meist sonnig, nur vereinzelt ein paar Wolken. Zwischen 23 Grad an den Alpen und der Ostsee und 31 Grad in den anderen Gebieten. Auch morgen viel Sonnenschein. Im Südosten einige kleine Schauer. 24 bis 30 Grad im Westen und 22 bis 27 Grad in der Osthälfte.

12.06.2023