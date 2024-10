Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Im Norden und Osten sowie in Teilen der Mitte nach teils zäher Nebelauflösung meist sonnig. In einigen Niederungen in Süddeutschland den ganzen Tag trüb. 12 bis 18 Grad, bei Dauernebel kälter. Am Freitag im äußersten Westen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst nach Nebelauflösung heiter, im Süden erneut teils ganztägig neblig-trüb. 10 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Nordwesten wolkig, aber meist trocken. Sonst nach Nebelauflösung erneut heiter bei ähnlichen Temperaturen.

24.10.2024