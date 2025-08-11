Die Vorhersage:
Nachts im Norden wolkig oder gering bewölkt, im Süden vielfach klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken, sonst sonnig. Temperaturen 30 bis 36 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Im äußersten Norden 23 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch heiter, im Tagesverlauf Bildung von Quellwolken. In den südlichen Mittelgebirgen einzelne Schauer oder kräftige Gewitter. 31 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.