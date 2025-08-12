Die Vorhersage:
Nachts im Norden wolkig oder gering bewölkt, im Süden vielfach klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken, sonst sonnig. Temperaturen 30 bis 36 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Im äußersten Norden 23 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden leicht bewölkt, sonst sonnig. 31 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.