Wetter
Viel Sonne und sehr warm

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland verbleibt im Einflussbereich eines langsam ostwärts ziehenden Hochdruckgebietes. Von Südwesten her breitet sich sehr warme bis heiße Luft aus.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden wolkig oder gering bewölkt, im Süden vielfach klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken, sonst sonnig. Temperaturen 30 bis 36 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Im äußersten Norden 23 bis 29 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden leicht bewölkt, sonst sonnig. 31 bis 38 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.