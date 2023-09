München im Sommer 2023 (IMAGO / Heinz Gebhardt / IMAGO / Heinz Gebhardt)

Heute früh und tagsüber vielfach sonnig, direkt an den Alpen im Tagesverlauf vereinzelt Quellwolken. Trocken. Höchstwerte 26 bis 33 Grad, nur an der See und im höheren Bergland etwas kühler. Am morgigen Donnerstag gebietsweise einige Schleierwolken, im Süden auch Quellwolken, sonst sonnig und trocken. Temperaturen 27 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Süden und Westen vor allem über dem Bergland zeitweise Quellwolken, aber meist trocken, ansonsten viel Sonnenschein. Erwärmung auf 27 bis 34 Grad, an der Küste um 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.