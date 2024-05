Ein Schmetterling landet im Sonnenschein auf einer Wiese. (picture alliance /dpa / Sina Schuldt)

Heute Früh meist klar. 15 bis 10 Grad, im Osten und Süden örtlich bis 5 Grad. Tagsüber viel Sonne. In den südöstlichen Mittelgebirgen und im Schwarzwald kurze Schauer und einzelne Gewitter möglich. Höchstwerte bei 20 bis 28 Grad. Am morgigen Montag im Westen und Süden gebietsweise schauerartiger Regen, örtlich Unwetter möglich. Sonst weiterhin viel Sonne und trocken. Höchsttemperaturen 20 bis 27, an der See um 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen und Süden Quellwolken, gebietsweise Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Erwärmung auf 21 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.