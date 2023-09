Das Wetter: Meist klar und sonnig mit einzelne Gewittern. (picture alliance / Jan Eifert)

Heute viel Sonnenschein. An den Alpen und im Südschwarzwald am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Morgen überwiegend sonnig oder nur leicht bewölkt, am Nachmittag im Südwesten zeitweise dichtere Wolkenfelder, am Abend dort Schauer oder Gewitter. 22 Grad bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag bleibt es meist sonnig und weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad im Norden und Nordwesten und bis zu 29 Grad in den übrigen Gebieten.

