Nachts an den Küsten und im Süden stark bewölkt, sonst größtenteils klar. Tiefstwerte minus 3 bis minus 15 Grad. Am Tag viel Sonnenschein, im äußersten Norden und Nordosten sowie am Hochrhein länger bedeckt. Temperaturen minus 7 bis plus 1 Grad.

Am Mittwoch abermals meist sonnig, ganz im Norden Nebel oder Hochnebel, ebenso im Südwesten und im Alpenvorland. Minus 7 bis plus 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.