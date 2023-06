St. Peter-Ording an der Nordsee. (Christian Charisius / dpa )

Im Nordwesten stark bewölkt, zum Nachmittag auflockernd. Weitgehend trocken. Sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte an der Nordsee um 15 Grad, sonst 17 bis 28 Grad. Am morgigen Freitag ähnlich: Im Norden wolkiger, in der Südhälfte sonnig. 20 bis 28 Grad, in Küstennähe nur 16 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Wochenende vielfach sonnig und mit bis zu 28 Grad sommerlich warm.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.