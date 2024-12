Wetter

Viel Sonnenschein und trocken bei 3 bis 10 Grad

Das Wetter: In der Südhälfte teils zäher Nebel und Hochnebel. In Nordseenähe anfangs dichte Wolken. Sonst viel Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags im Westen und Nordwesten Aufzug von Wolkenfeldern. 3 bis 10 Grad. Morgen vielerorts stark bewölkt, zeitweise Regen. Im Südosten sowie im Bergland örtlich Gefahr von Glatteis. 5 bis 13 Grad, in Ost- und Südostbayern teils nur wenig über 0 Grad.