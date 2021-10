Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Vogler, mahnt Verbesserungen in der Ausbildung an.

Angesichts von Abbrecherquoten zwischen 25 und 30 Prozent werde deutlich, dass die Bedingungen in der Pflege dringend verbessert werden müssten, sagte Vogler im RBB-Inforadio. Ein großes Problem sei der Fachkräftemangel. Oft sei es Pflegekräften nicht möglich, neben ihrer täglichen Arbeit die dringend benötigten Auszubildenden anzulernen. Häufig würden diese aus der Not heraus auf den Stationen eingesetzt und trügen eine zu große Verantwortung. Daraus resultiere eine Überforderung, die dann in vielen Fällen zu einem Abbruch der Ausbildung führe. Ein weiterer Grund für die hohe Abbrecherquote liege darin, dass der Pflegeberuf unterschätzt werde. Vogler betonte zudem, dass eine angemessene Bezahlung notwendig sei. Dies sei eine gesamtgesellschaftliche Frage mit Blick auf den Wert der Pflege.

