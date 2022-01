Manuel Neuer wurde positib auf das Coronasvirus getestet. (Ulrich Hufnagel / dpa)

Von den Infektionen sind derzeit acht Klubs in der ersten Liga betroffen. Tabellenführer FC Bayern verzeichnet insgesamt fünf Corona-Fälle - darunter Kapitän Manuel Neuer. Der FC Augsburg meldete zum Trainingsauftakt einen positiven Test. Der VfL Wolfsburg zwei. Eintracht Frankfurt muss vorerst auf drei Spieler verzichten, bei Hertha BSC fehlen ebenfalls drei. Bei Borussia Mönchengladbach fallen sogar vier Spieler aus, beim VfB Stuttgart zwei. Bayer Leverkusen verzeichnet bislang einen positiven Fall.

Probleme auch in der zweiten Liga und im Ausland

Probleme gibt es auch in der 2. Bundesliga. Werder Bremen sagte nach positiven Corona-Tests sein Trainingslager in Spanien kurz vor dem Abflug ab. Der Club erklärte, bei den Testungen am Sonntagvormittag seien vier Spieler und ein Mitglied des Trainerstabs positiv getetestet worden. Die Entscheidung sei alternativlos gewesen, auch mit Blick auf den FC St. Pauli, der mit dem gleichen Flug in das Traininglager fliegen sollte. Zuvor hatte bereits der FC Schalke 04 das für die nächste Woche geplante Trainingslager im türkischen Belek abgesagt. Zudem befinden sich zwei Profis in Quarantäne. Beim Hamburger SV gibt es einen Corona-Fall.

Und auch ausländische Vereine melden Spieler-Ausfälle aufgrund von Infektionen. Betroffen sind unter anderem die Klubs Juventus Turin, FC Liverpool, Paris St. Germain sowie FC Barcelona.

