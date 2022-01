Manuel Neuer wurde positiv auf das Coronasvirus getestet. (Philipp Guelland/Pool via AP)

Kaum ein Club der Fußball-Bundesliga bleibt in diesen Tagen von Meldungen über Infektionen und Quarantäne verschont. Von mindestens 25 positiv auf Corona getesteten Spielern berichteten die Vereine aus der ersten Bundesliga für die Zeit nach Weihnachten und um den Jahreswechsel.

Bei Bayern München musste der Trainingsstart nach dem Weihnachtsurlaub von heute auf morgen verschoben werden, weil Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards sowie Co-Trainer Dino Toppmöller infiziert sind. Über die Dauer der jeweiligen Quarantäne bestimmen die zuständigen Gesundheitsämter. Die Debatte über eine mögliche Verkürzung der Quarantäne dürften die Verantwortlichen in den Vereinen auf jeden Fall mit großem Interesse verfolgen.

Zweitligist Werder Bremen sagte aufgrund fünf neuer Fälle sein Trainingslager in Spanien ab. Vier Spieler, darunter Stürmer Niclas Füllkrug, und der Reha-Trainer waren positiv getestet worden. Die Vorbereitung auf die restliche Saison findet nun in Bremen statt. Zuvor hatten bereits Werders Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 ihre geplanten Trainingslager abgesagt.

In der Deutschen Eishockey Liga fiel heute das Spiel zwischen den Iserlohn Roosters und den Straubing Tigers aufgrund von Fällen bei Iserlohn aus. Alle betroffenen Spieler und Mitarbeiter befinden sich Quarantäne.

Positive Fälle auch im Ausland

Infektionen und Quarantäne sorgen auch in anderen Ländern für Probleme. Lionel Messi, Superstar des französischen Topklubs Paris St. Germain, befindet sich nach Clubangaben wie mehrere ebenfalls positiv getesteten Teamkollegen in Isolation. Die Spieler werden voraussichtlich ein Pokalspiel am Montag sowie den Jahresauftakt in der Ligue 1 am kommenden Sonntag bei Olympique Lyon verpassen.

Der FC Liverpool muss zunächst auf Trainer Jürgen Klopp verzichten. Klopp ist bis auf Weiteres in Quarantäne. Auch der italienische Europameister Giorgio Chiellini fällt beim Rekordmeister Juventus Turin zunächst aus. AS Monaco vermeldete insgesamt sieben Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft. In Spanien beschwerte sich Barcelona-Trainer Xavi Hernández darüber, dass das Spiel beim RCD Mallorca nicht verlegt wurde, obwohl bei Barça zehn Profis wegen einer Corona-Infektion fehlen und bis zu acht weitere wegen Verletzungen oder Sperren zuschauen müssen.

Kritik an Fernreisen der Spieler

Für Kritik sorgen die Reisen rund um die Welt, die einige Sportler in der Winterpause gemacht haben. Lionel Messi hat sich vermutlich in Südamerika angesteckt, Manuel Neuer hat seinen Urlaub auf den Malediven verbracht, mehrere andere Sportler waren in Dubai. Das könnte man in der derzeitigen Lage als wenig professionelles und vorausschauendes Handeln bewerten. Die Kritik am Leichtsinn und an der Überheblichkeit der Millionäre dürfte zunehmen.

