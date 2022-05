Kita-Warnstreiks

Warnstreiks in Kitas (dpa / picture alliance / Ralf Hirschberger)

Die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft und Verdi gehen von Hunderten Einrichtungen aus, die entweder ganztägig geschlossen sind oder lediglich eine eingeschränkte Betreuung anbieten können. Mehr als 1.400 Beschäftigte hätten die Arbeit niedergelegt, erklärte Verdi. Demnach waren alleine in Dresden drei Viertel und in Leipzig zwei Drittel der Einrichtungen betroffen. Morgen sind ganztägige Arbeitsniederlegungen in Sachsen-Anhalt geplant.

Die Gewerkschaften verhandeln seit Ende Februar mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände unter anderem über Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst. Es gehe um mehr Geld und mehr Wertschätzung für die Arbeit der Beschäftigten, sagte ein GEW-Vertreter.

