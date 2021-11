In vielen Städten in den Niederlanden, hier in Amsterdam, sind die Menschen aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Strasse gegangen. (dpa Peter Dejong)

Wie Polizei und örtliche Medien berichteten, kam es gestern den dritten Tag in Folge zu Ausschreitungen in zahlreichen Städten, darunter in Rotterdam, Enschede, Groningen und Leeuwarden. In den Niederlanden gilt wegen steigender Corona-Infektionszahlen seit einer Woche wieder ein Teil-Lockdown. Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel schlugen Proteste gegen strengere Regeln in Gewalt um. Dort meldete die Polizei 44 Festnahmen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.