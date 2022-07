Waldbrände in Europa

Waldbrände in Südfrankreich (Bob Edme/AP/dpa)

In Frankreich konnten zwei große Brände im Südwesten des Landes unter Kontrolle gebracht werden. Dort waren seit rund einer Woche mehr als 2.000 Feuerwehrleute unterstützt von Löschflugzeugen im Einsatz. Auch in Spanien wurde ein Feuer eingedämmt, das am Wochenende zwei Menschen das Leben gekostet hatte. Insgesamt sind in Spanien Löschteams bei neun Bränden eingesetzt. Aus Portugal wurden keine neuen Brände gemeldet. Kritisch ist dagegen ein Brand in Slowenien an der Grenze zu Italien, wo drei Dörfer evakuiert werden mussten. Unterstützt von Polizei und Armee sowie von Hubschraubern aus den Nachbarländern Österreich, Slowakei und Kroatien kämpfen dort mehr als 1.000 Löschkräfte gegen die Flammen.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.