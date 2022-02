Die katholische Kirche in Bayern verzeichnet deutliche Zuwächse bei den Kirchenaustritten (imago / Chromorange)

Dies betrifft nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur vor allem die Städte im Freistaat. In München verdoppelte sich die Zahl der Kirchenaustritte, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung mitteilte. Vor dem Gutachten habe man pro Arbeitstag etwa 80 Kirchenaustritte registriert. Seit dem 20. Januar, also seit dem Gutachten, seien es täglich um die 150 bis 160. Andere Städte in Bayern wie Nürnberg oder Ingolstadt bestätigten den Trend.

Das Gutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren. Die Gutachter gehen von fast 500 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus, zugleich aber von einer deutlich höheren Dunkelziffer.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.