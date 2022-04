Debatte um Corona-Lockerungen

"In der Oper geht das nicht." (Horst Ossinger/dpa )

Eine Sprecherin der Deutschen Oper am Rhein sagte in Düsseldorf, an vielen Stellen wie beispielsweise im Supermarkt habe man die Wahlmöglichkeit, wie nah man den Menschen kommen möchte. In der Oper gehe das nicht. Ähnlich äußerten sich Vertreter anderer Kultureinrichtungen. Bildungsgewerkschaften und Lehrerverbände kritisierten erneut das Ende der Maskenpflicht an den meisten Schulen. Dieser Schritt sei völlig verfrüht, hieß es. Damit werde der einfachste Gesundheitsschutz für Beschäftigte, Kinder und Jugendliche sowie Eltern beendet.

