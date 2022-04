Corona-Pandemie

Beim Einkaufen bleiben viele Kunden noch vorsichtig und tragen Maske. (dpa)

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg etwa berichtet, dass 80 bis 90 Prozent der Kundinnen und Kunden heute mit Maske gekommen seien. Die Bereitschaft, sich und andere auf freiwilliger Basis zu schützen, bleibe sehr hoch. Ähnliches meldete der Verein für Handel und Gewerbe in Saarbrücken.

Die Maskenpflicht beim Einkaufen ist seit heute in ganz Deutschland aufgehoben. In vielen Supermärkten, Discountern und anderen Geschäften wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aber weiter empfohlen. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern halten im Rahmen einer sogenannten Hotspot-Regelung vorerst an der Maskenpflicht grundsätzlich fest.

