In vielen Städten gab es zum Jahreswechsel große Feuerwerke nach den pandemiebedingten Feuerwerks-Verkaufsverboten der beiden Vorjahre. Dennoch gab es gewisse Einschränkungen, etwa durch bestimmte Verbotszonen in einigen Städten wie etwa Köln. Auch in Berlin war die Silvesterparty am Brandenburger Tor aufgrund eines begrenzten Ticketverkaufs wesentlich kleiner ausgefallen als in früheren Jahren. Allerdings kam es in Berlin zu zahlreichen Zwischenfällen im gesamten Stadtgebiet.

Die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte habe im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie deutlich zugenommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten rückten unter anderem aus wegen Schlägereien, Schüssen aus Schreckschusspistolen sowie Böller- und Raketenwürfen auf Passanten, Gebäude und die Polizei selbst.

