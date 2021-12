Erdrutsch in Myanmar (hier ein Bild von einem ähnlichen Unglück im Jahr 2020) (MYANMAR FIRE SERVICES DEPARTMENT)

Nach Angaben von Einsatzkräften hatten die Minenarbeiter Steine gesammelt, als sie von einer Schlammlawine begraben wurden. Bergbauabfälle seien zuvor in einen See gestürzt und hätten den Erdrutsch ausgelöst. Die Arbeiter seien mit in den See gerissen worden, hieß es weiter. Die Mine befindet sich in der jadereichen Gegend von Hpakant im Bundesstaat Kachin.

Myanmar ist einer der weltgrößten Lieferanten der grünen Edelsteine, die besonders in China beliebt sind. Die Branche ist kaum reguliert, die Arbeitsbedingungen katastrophal.

